Inzaghi bilingue: dal francese al tedesco! La mossa per Inter-Cagliari

Simone Inzaghi non potrà fare a meno di Pavard per Inter-Cagliari, causa squalifica. Ma che problema c’è: Yann Bisseck è pronto a subentrare.

NESSUN PROBLEMA − Inter, senza Pavard domani sera contro il Cagliari? Nessun problema, spazio e minuti per Yann Aurel Bisseck. Domani altra chance dal primo minuto per il tedesco di Colonia, che può sfruttare la squalifica del difensore francese per ritrovare una maglia da titolare. L’ex Aarhus domani dovrebbe trovare la sua diciannovesima presenza stagionale, la quattordicesima considerando solo il campionato. Bisseck, dopo un avvio piuttosto difficile in Champions League tra Salisburgo e Benfica, è uscito alla grande e adesso gode di ampia considerazione da parte di Simone Inzaghi. Domani sera a San Siro, il tedesco prenderà il posto di Pavard per affiancare Acerbi e Bastoni in difesa.

NUMERI − Bisseck scalpita per la sua settima titolarità in questo campionato, il primo per lui in Serie A. L’ultima volta che partì dall’inizio l’Inter vinse sul campo del Bologna, grazie ad un suo gol su assist di Alessandro Bastoni. Dopo più di un mese e dopo due panchine consecutive contro Empoli e Udinese, Inzaghi è pronto a rispolverarlo come braccetto di destra. Oltre all’ottimo rendimento, Bisseck ha anche collezionato due reti in campionato. La prima contro l’Udinese e l’ultima proprio lo scorso 9 marzo al Dall’Ara. Ora una nuova opportunità per confermare la sua importante crescita