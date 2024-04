Sanchez verso la Turchia? Contatti con l’agente! E spunta opzione (italiana)

Alexis Sanchez lascerà a zero l’Inter in estate, visto il contratto annuale firmato la scorsa estate. Il cileno piace in Turchia, ma occhio anche ad altre due opzioni. Una pure italiana.

FUTURO − Alexis Sanchez piace in Turchia al Trabzonspor. A rivelarlo il portale Forspor. Secondo i colleghi turchi, il club avrebbe già contattato il suo agente Fernando Felicevich, il quale ha già portato in Turchia altri connazionali e amici di Sanchez come Erick Pugar e Gary Medel, rispettivamente al Galatasaray e al Besiktas. Il 36enne lascerà a zero l’Inter. Non solo per Trabzonspor, come riferisce Red Gol, media cileno, su Sanchez ci sarebbero anche altre due opzioni: il River Plate e addirittura l’Udinese. Intanto, domani sera il cileno dovrebbe giocare da titolare contro il Cagliari.