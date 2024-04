L’Inter si affida al Leone Sanchez: ultimo mese e mezzo da Maravilla

Domani sera a Inter-Cagliari chance dal primo minuto per Sanchez, che dovrebbe sostituire Lautaro Martinez. Il cileno ha ottimi numeri in campionato negli ultimi tempi.

RIECCOLO − Tocca al Leone in gabbia sostituire Lautaro Martinez. Alexis Sanchez dovrebbe affiancare Marcus Thuram domani sera in Inter-Cagliari. Il cileno è in una buona forma, probabilmente la migliore da quando è ritornato all’Inter, è al momento appare leggermente avanti a Marko Arnautovic. Dopo un mese abbondante, dunque, Sanchez è pronto a rigiocare dall’inizio. L’ultima volta era successo lo scorso 9 marzo, quando l’Inter espugnò il Dall’Ara di Bologna grazie alla rete di Bisseck su assist di Alessandro Bastoni, che proprio oggi spegne 25 candeline. Per ‘El Niño’ sarà una buonissima opportunità per mettersi nuovamente in mostra. Saranno gli ultimi mesi da giocatore dell’Inter e vorrà lasciare un dolce ricordo ai tifosi nerazzurri.

NUMERI − La stagione di Sanchez si sta accendendo proprio nel 2024. Dopo una primissima parte di stagione con più ombre che luci, il cileno in questo nuovo anno si sta esibendo in maniera molto positiva aiutando e non poco la squadra di Simone Inzaghi. I numeri circoscritti all’ultimo mese e mezzo parlano a suo favore: nelle ultime sette partite di campionato, Sanchez ha collezionato tre assist e due reti. Marcature peraltro decisive e importanti alla fine del risultato finale: ossia il momentaneo 2-0 contro il Genoa (gara poi finita 2-1) e il definitivo 2-0 contro l’Empoli nell’ultima uscita a San Siro. A Udine ha avuto un impatto altrettanto importante e positivo. Posizionato sulla trequarti al posto di Thuram, il cileno ha dato brio e creatività all’attacco nerazzurro nei concitati minuti finali di partita. Ora la chance da titolare, la quinta in campionato.