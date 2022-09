Skriniar: «Ruolo? Cerco di farmi trovare pronto. Handanovic straordinario»

Le dichiarazioni principali, quelle sul mercato, Skriniar le ha date in conferenza stampa (vedi articolo). Il difensore slovacco, però, ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match col Viktoria Plzen anche a Inter TV.

IL RILANCIO – Milan Skriniar presenta Viktoria Plzen-Inter partendo dal Torino: «Avevamo bisogno di tenere la porta inviolata, ci ha dato una grande mano anche Samir Handanovic che ha fatto una partita straordinaria. Sicuramente è un punto di partenza, non solo per domani ma anche per le partite che ci aspettano dobbiamo tenere la porta inviolata. Anche perché, fra centrocampo e attacco, abbiamo una squadra che crea sempre qualcosa e può fare gol. Sul centro-destra c’ero anche l’anno scorso, dove vuole il mister e la squadra cerco di farmi trovare sempre pronto per dare il massimo. Il Viktoria Plzen? C’è un mio connazionale arrivato nell’ultimo mese, ho parlato con lui l’anno scorso. Più o meno so come giocano e si presentano, dobbiamo stare attenti su tanti giocatori perché hanno attaccanti molto fisici».