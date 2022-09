Inzaghi: «Domani cambierò qualcosa in formazione! Loro visti al video»

Inzaghi anticipa cambi di formazione in Viktoria Plzen-Inter di domani. Il tecnico, nell’intervista della vigilia con Inter TV, fa sapere che ci saranno delle novità rispetto alla partita di sabato col Torino.

SI CAMBIA – Simone Inzaghi non fa nomi ma anticipa qualche differenza fra il Torino e Viktoria Plzen-Inter: «Ci arriviamo bene. Ci arriviamo da una vittoria, sappiamo che sarà la terza partita di sei giorni: cambierò qualcosa in formazione a livello di uomini, ma sappiamo di avere una partita impegnativa contro una squadra fisica che crea problemi. Gol anche dai non attaccanti? Siamo abituati, anche l’anno scorso abbiamo fatto gol con tanti uomini. Cerchiamo di attaccare con tutti i nostri elementi, speriamo che domani tocchi a qualcuno di nuovo così allunghiamo questa lista. Bisognerà essere bravi a pareggiare la loro forza fisica, perché allo stesso tempo riescono a ripartire molto molto bene. Dovremo essere bravi e prepararci a questa partita, sul campo non siamo riusciti a fare tantissimo però al video abbiamo guardato questa squadra che, in questo stadio, ha costruito l’ingresso ai gironi di Champions League».