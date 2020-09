Pradè: “Primato Fiorentina? Ce lo godiamo, ma si pensa all’Inter”

Daniele Pradè Fiorentina

La Fiorentina è la prima capolista, ovviamente provvisoria, della Serie A 2020-2021. Questo a seguito della vittoria per 1-0 sul Torino, targata Castrovilli (vedi articolo). Il direttore sportivo Daniele Pradè, intervistato dai canali ufficiali del club viola, ha parlato della necessità di preparare al meglio il match con l’Inter di sabato prossimo.

PRIMI TRE PUNTI – Daniele Pradè commenta Fiorentina-Torino 1-0: «La vittoria? È arrivata nel finale, ma ci hanno creduto ancora. Anche dopo il gol non hanno arretrato, contro un’ottima squadra allenata da un ottimo allenatore (il Torino di Marco Giampaolo, ndr), che vuole il suo tempo per il suo lavoro ma che ha fatto un grandissimo primo tempo. Ha dimostrato che sono squadre stra-organizzate e perciò non è facile giocarci contro. Primato provvisorio? Adesso domani ce lo godiamo, da lunedì si pensa all’Inter».