VIDEO – Fiorentina-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Gaetano Castrovilli Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino, anticipo della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



PRIMA CAPOLISTA – Fiorentina-Torino 1-0 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. La Fiorentina è la prima squadra a vincere e segnare nel nuovo campionato. I viola battono il Torino, che regge settantotto minuti ma poi crolla inesorabilmente dopo aver lasciato progressivamente campo agli avversari. Nel primo tempo le migliori occasioni le ha Christian Kouamé: in una circostanza di testa manda fuori, in un’altra incorna bene ma Salvatore Sirigu fa un prodigio a mano aperta. A inizio ripresa farebbe gol Cristiano Biraghi, ma l’ex Inter è in fuorigioco e l’assistente alza la bandierina: la sua gioia dura pochi secondi. Il Torino sparisce dal match, risultando anche fortunato in un paio di circostanze a rimanere sullo 0-0. La Fiorentina, però, a lungo andare non può che trovare la via del gol. Ci riesce al 78′, con una bella giocata di Federico Chiesa sulla destra con doppio dribbling e cross teso per il solissimo Gaetano Castrovilli, che tocca in rete da due passi. Il nuovo numero 10 viola bagna così il debutto con la nuova maglia: è sua la prima marcatura del campionato. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.