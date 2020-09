D’Angelo: “Per il Pisa la crescita passa anche da queste partite. Inter…”

Luca D’Angelo Pisa

D’Angelo, allenatore del Pisa, ha parlato al canale ufficiale del club dopo la pesante sconfitta per 7-0 in amichevole contro l’Inter. Il tecnico dei toscani ha provato a trarre qualche lato positivo dal KO del Meazza.

7-0 CHE PESA – Luca D’Angelo analizza Inter-Pisa, amichevole terminata col punteggio di 7-0: «Sapevamo di poter andare incontro a una dura lezione, però credo che nel nostro percorso ci siano anche queste partite abbastanza sbilanciate nei confronti dell’avversario. L’Inter è una squadra, un tecnico e uno staff ovviamente molto migliori del nostro: il risultato è duro, ma i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano. Abbiamo limitato i danni, per quello che c’era possibile. Prima volta a San Siro per tanti giocatori? A parte il discorso Meazza, che incute il giusto timore, i valori erano diversi e si sono visti. Ripeto: la nostra crescita passa anche da partite di questo tipo. Le mie sensazioni dopo la partita? Era la prima volta che entravo sul terreno di San Siro, poi mi sono un po’ incazzato perché il risultato è stato molto duro (ride, ndr). Però niente da dire ai ragazzi per il livello di impegno e di attenzione che hanno messo in campo».