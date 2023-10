Marotta: «Lautaro Martinez campione! Tratta lui con la società»

Marotta ha parlato a Mediaset Infinity prima del fischio d’inizio di Inter-Benfica. Il match, valido per la seconda giornata di Champions League, inizierà alle 21

CAMPIONE − Beppe Marotta prima della partita: «Chiaro che una formazione è sempre dipendente dagli attaccanti. Lautaro Martinez è maturato nel corso degli anni, diventando un campione, lo posso dire a chiare lettere. Credo però ci sia il supporto di tutti. Gruppo formato da giocatori che fino a 3 anni fa avevano poca esperienza in Champions League, siamo riusciti a creare un zoccolo duro di italiani che ci dà vantaggio. Lautaro campione perché fuori dal campo riesce ad essere leader, nell’ambito delle negoziazioni dei primi ha affrontato lui le discussioni con noi. Leader e capitano, caratteristiche importanti. Ha fatto grandi miglioramenti anche in campo. Noi quest’anno lottiamo per vincere il capitano, dunque, mi sono accorto insieme a Ausilio, Zanetti e Baccin che il blocco italiano può darci benefici per appartenenza e valore del calcio italiano. In Serie A non è mai semplice giocare. Il fatto di aver preso parte ad una finale è un pregio, i ragazzi hanno acquisito grande determinazione. Se accanto a questi valori umani ci sono anche valenze tecniche, significa che la squadra è diventata più forte».