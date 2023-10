Marotta: «Gruppo con valori importanti! Lautaro Martinez un campione»

Inter-Benfica in campo fra poco per il match del gruppo D della Champions League. L’ad Marotta ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport

IMPORTANTI – Queste le parole di Marotta nel pre-partita di Inter-Benfica: «Questo è un gruppo modellato qualche anno fa. Oggi è maturato ed ha acquisito valori importanti. Valori che accompagnati alle singole qualità tecniche ne danno un giudizio più che positivo. Rinnovo Lautaro Martinez? L’aspetto del contratto è l’ultima delle considerazioni. Lui ha trovato la maturità di essere un leader, riconosciuto dai calciatori, dalla società che gli ha dato la fascia. Negli ultimi anni ha acquisito una mentalità vincente. Ancora non ha raggiunto la parte finale della sua carriera. Posso parlare di un talento con tante aspettative, oggi è un campione che se la gioca con tanti altri campioni del presente e del passato. Ma si sa che per un attaccante l’esperienza è fondamentale e lui è ancora giovane. Segreto per la squadra vincente? Ognuno di noi assume un ruolo di responsabilità che determina le strategie. Noi siamo molto uniti, abbiamo creato una seconda squadra che ha valorizzato degli aspetti che mancavano: la cultura della vittoria, e l’aver creato uno zoccolo duro del campionato. La competizione più importante è il campionato quest’anno, non dimentichiamo che vincendo avremmo la seconda stella. Consiglio dei saggi all’Inter? No, non c’è la necessità. Un dialogo continuo fra giocatori, confronto giusto. Non credo sia necessario»