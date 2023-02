Marino: «Inter-Udinese all’andata dimenticabile! Noi squadra non in crisi»

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, prima della partita di San Siro contro l’Inter ha fatto riferimento alla vittoria dell’andata, in un momento assolutamente diverso rispetto adesso.

PARTITA DIVERSA – Marino commenta così su Sky prima di Inter-Udinese: «La partita di andata è stata indimenticabile, però l’Udinese ora non arriva come una squadra in crisi perché in realtà abbiamo una differenza reti positiva, ed è una squadra cha mantiene aperte le partite anche in un momento in cui c’è qualche difficoltà».