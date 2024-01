Maldini ha già l’Inter nel mirino: «Sarà una sfida speciale, come un derby!»

Pochi minuti fa il Monza ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini. L’attaccante del Milan è già pronto per la sfida contro l’Inter di sabato. Ecco le sue prime parole da biancorosso.

PARTITA IMPORTANTE – Daniel Maldini è entusiasta del suo passaggio al Monza. Da rossonero sente particolarmente il match di campionato contro l’Inter, in programma sabato sera. Così il giovane attaccante, figlio d’arte, risponde ai giornalisti di Sportitalia: «Già mi sento a casa e l’arrivo al Monza è stato perfetto. Sono molto felice di essere qua. Che piani ha il mister per me? Con lui ho parlato ieri ma di altro. Il mio obiettivo è quello di fare una grande stagione sperando di aiutare la squadra e il mister. È stato tutto molto veloce, ho parlato con mio padre e abbiamo capito che il Monza era la scelta migliore e infatti è stato così. La sfida con l’Inter? Per me è un derby, una partita importante, come tutte. Però ovviamente è una partita speciale».