Lautaro Martinez: «Inter, storia! Il gol? Voglio sempre segnare»

Lautaro Martinez è tornato al gol ieri in Inter-Benfica, segnando la seconda delle tre reti che hanno reso possibile la qualificazione alle semifinali di Champions League. Da Sport Mediaset, l’attaccante celebra il risultato e il fatto di essersi sbloccato.

DI NUOVO A BERSAGLIO – Lautaro Martinez non nasconde la gioia: «Storia, storia. Sono molto felice per l’Inter, molto felice per i compagni e molto felice per la mia famiglia, che come dico sempre mi sta sempre dietro. Voglio sempre segnare in tutte le partite, voglio sempre giocare in tutte le partite. A volte è difficile, a volte le occasioni non vengono e a volte magari il gioco della squadra non aiuta. Però questi gol sono importanti per rialzarmi e per continuare a dare una mano ai compagni. Il derby? Sicuramente ora sarà una partita importante. Una partita speciale, perché è un derby e una semifinale di Champions League».