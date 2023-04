Zhang: «Vincere la Champions League non più sogno! Cessione? Ora no»

Zhang toglie ogni freno e spera che l’Inter possa vincere la Champions League. In un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, il presidente apre alla possibilità di sollevare la coppa il 10 giugno a Istanbul.

NON MOLLA – Steven Zhang spegne le voci su una possibile cessione dell’Inter: «Al momento non stiamo parlando con nessuno. Allo stesso tempo i tifosi possono rendersi conto che ogni giorno che lavoriamo per il club, dai calciatori allo staff e al tecnico, pensiamo a vincere come unico obiettivo. Vittoria della Champions League possibile? Credo che, in questo momento, non sia più un sogno. È un qualcosa che vogliamo raggiungere».