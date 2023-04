Inter, gioia contenuta ad Appiano. Subito focus sull’Empoli – Sky

Dopo il Benfica l’Inter ritorno a lavoro ad Appiano Gentile. L’inviato di Sky Sport 24 racconta come i nerazzurri si preparano alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli all’indomani dalla qualificazione alla semifinale di Champions League (vedi pagelle).

FOCUS – L’Inter festeggia la qualificazione alla semifinale di Champions League, aggiudicata col pareggio di ieri sera contro il Benfica. Però, secondo quanto riporta Andrea Paventi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, sembra che la squadra di Simone Inzaghi sia già focalizzata sul Campionato. Ad Appiano Gentile, infatti, si respira gioia ma anche concentrazione in vista della prossima sfida contro l’Empoli, in cui non sono ammessi errori. L’inviato fa sapere che i giocatori, nonostante la pioggia, hanno lavorato all’aperto. Lavoro di scarico per chi ha disputato la sfida contro il Benfica e più intenso, invece, per chi non è stato impegnato in Champions League. L’Inter, dunque, ha già voltato pagine ed è pronta a dimostrare la sua forza in Serie A ma anche in Coppa Italia, per l’atteso ritorno della semifinale contro la Juventus.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi