Inzaghi: «Mazzarri non parla? Sul primo gol visto bene! Un obiettivo»

Conferenza stampa per Inzaghi dal Maradona dopo Napoli-Inter 0-3. L’allenatore risponde anche al fatto che Mazzarri non si presenti alle interviste per protesta.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Napoli-Inter.

Cosa significa per lei questa vittoria e come torna l’Inter a Milano dopo questa vittoria?

Sono molto soddisfatto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ottima gara dall’inizio alla fine. Il Napoli per un quarto d’ora-venti minuti nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, però siamo stati bravi a rimanere in partita. Dopo lo 0-2 di Barella chiaramente siamo diventati padroni del campo e sono soddisfatto. Chiaramente è una vittoria importante contro una squadra di valore, campione in carica non per caso.

Il punto sugli infortunati?

De Vrij era un giocatore che aveva giocato mercoledì, aveva giocato due partite con la sua nazionale. Avrebbe meritato riposo, ma non c’era spazio. Dumfries c’è più ottimismo, non si capisce ancora se sia stata una fitta dovuta a un crampo o a un fastidio muscolare: speriamo di no. Adesso la settimana prossima l’obiettivo è rimettere in campo Bastoni e penso ci riusciremo, quella dopo Pavard che in questi due-tre giorni ho visto molto bene. L’augurio è non perderli più, perché soprattutto in quel reparto abbiamo difficoltà.

Napoli fuori dalla corsa?

Assolutamente sì. Siamo alla quattordicesima partita, sappiamo che il percorso è lungo e pieno di insidie. Noi guardiamo a noi stessi, sapevamo i risultati e tutte le squadre hanno fatto punti. Adesso, più che guardare la classifica, bisogna guardare le prestazioni. Sono quattro mesi abbondanti dal 13 luglio quando abbiamo iniziato, i ragazzi devono continuare sapendo che è una vittoria importante. È giusto essere contenti, qui a Napoli nelle ultime diciassette sfide l’Inter aveva vinto una volta e un motivo ci sarà. Giusto aver festeggiato con quei tifosi che erano qua presenti e con quelli che non hanno potuto perché era vietata la trasferta.

Inzaghi, cosa pensa dell’arbitraggio? Mazzarri non parla.

Io non ho rivisto nulla. Ho chiesto il motivo delle proteste ai miei sul primo gol e mi hanno detto che sicuramente hanno visto bene in campo. Chiaramente riguarderò, però bisogna fare i complimenti al Napoli per quello che ha fatto l’anno scorso e che sta facendo quest’anno. Speriamo da italiani passi il turno in Champions League, poi facciamo la nostra strada.