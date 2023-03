Inzaghi: «Inter, fuori in tre! Lavorato sui problemi in attacco. Lukaku…»

Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Fiorentina non ha parlato in conferenza stampa, ma come spesso accade ha risposto alle domande di Inter TV riguardo la sfida di sabato alle 18. Il tecnico nerazzurro alla ripresa del campionato ha parlato dell’importanza della sfida di San Siro dopo l’ultima sconfitta con la Juventus.

ALLA VIGILIA – Simone Inzaghi ha presentato così la sfida contro la Fiorentina: «Sicuramente abbiamo perso Calhanoglu con la nazionale però con così tante partite c’è questo rischio. Manca l’allenamento di oggi, non ci sarà Skriniar e probabilmente anche Dimarco. Inutile parlare di quello che è stato, guardiamo alla sfida di domani contro la Fiorentina. Abbiamo Marcelo Brozovic che è tornato molto bene dalle nazionali e quindi avrò bisogno di tutti quanti. L’Inter arriva con tanta voglia di fare davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, sta facendo grandi cose anche in Coppa Italia. Lukaku ha fatto diversi gol con il Belgio, nelle ultime partite per quello che abbiamo creato abbiamo finalizzato poco, però sono fiducioso perché su questo problema delle ultime gare ci abbiamo lavorato. Dalle nazionali è tornato anche Dzeko e avremo a disposizione anche Correa. Troviamo un avversario di valore e di salute con giocatori che stanno bene però quello che servirà sarà la motivazione per fare una corsa in più per il compagno. Gosens e Bastoni sono tornati in gruppo, gli ultimi due giorni hanno fatto la seduta intera».