Italiano: «Inter grandissimo avversario! Fiorentina riposata e pronta»

Promette battaglia Italiano, allenatore della Fiorentina, in vista della partita di domani contro l’Inter. Ai canali ufficiali della società toscana, il tecnico presenta il match che apre un aprile con nove gare in trenta giorni per entrambe.

RIPARTITI – Vincenzo Italiano è soddisfatto che Inter-Fiorentina si giochi dopo la sosta: «Sì. È stato un periodo che ci ha permesso di riposare, di ricaricare le pile e di avere un momento dopo un tour de force incredibile. Ora si arriva ricaricati a un altro mese di fuoco, poi sappiamo di avere tante partite: nove impegni in trenta giorni. Ci dobbiamo preparare sia mentalmente sia fisicamente per questi impegni decisivi per la stagione».

LO STOP – Sabato scorso, a sette giorni da Inter-Fiorentina, si è fermato Salvatore Sirigu per un grave infortunio (vedi articolo). Italiano torna sullo stop: «Mi dispiace tantissimo. È arrivato con grande entusiasmo, era felice di far parte della nostra famiglia ed era in una condizione psico-fisica invidiabile. Mi dispiace per il brutto infortunio, però sono cose che nel nostro mestiere possono capitare. Adesso sarà sottoposto a questo intervento, avrà la riabilitazione e sarà sempre vicino a noi. Anche se non sarà presente».

I RIENTRI – Italiano parla di come ha visto i nazionali in ottica Inter-Fiorentina: «Sono arrivati tutti bene, anche se chi mercoledì e chi ieri per un solo allenamento. Però ogni volta che ci sono gli impegni con le nazionali è questo l’iter e il programma: da oggi siamo tutto il gruppo squadra, che come ho detto prima preparerà questo mese di fuoco. Dobbiamo cercare di affrontare gli impegni al massimo della fiducia».

L’OBIETTIVO – Per Italiano la Fiorentina sarà attesa da una gara complessa: «Sappiamo quello che è l’Inter soprattutto in casa, davanti al loro pubblico. Ci aspetta una partita dal coefficiente di difficoltà enorme, contro una squadra che ha tantissimi punti di forza. Dobbiamo cercare di andare lì a proporre quello che ci ha permesso di risalire in classifica in campionato e ottenere risultati importanti, cercando di continuare questa striscia. Vogliamo toglierci soddisfazioni, domani rimbocchiamoci le maniche cercando di affrontare la partita nel modo giusto e con la giusta mentalità, per ottenere risultati importanti».

PRONTI – Italiano spiega quale approccio dovrà avere la Fiorentina contro l’Inter: «L’atteggiamento di una squadra consapevole di quello che dovrà andare a fare, per quello che abbiamo preparato e per il periodo positivo che ci siamo portati dietro. Dobbiamo andare con la giusta personalità, con la grande qualità che in questo momento siamo riusciti a mettere in tutte queste partite. Dobbiamo andare lì a giocarci la partita, rispettando il grandissimo avversario che andiamo ad affrontare cercando di ottenere punti. Squadra pronta? Sappiamo che andiamo incontro a un mese importante dove ci giochiamo tantissimo. C’è in palio una finale di Coppa Italia, una semifinale di UEFA Europa Conference League e tanti punti in campionato. Sappiamo che c’è bisogno che tutti siano pronti, lavorando in quei pochi allenamenti a disposizione con attenzione giusta».