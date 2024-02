Darmian: «L’Atalanta mi porta fortuna! Fatta una grande partita»

Darmian è stato fra i migliori in campo in Inter-Atalanta di stasera, con il gol che ha sbloccato il 4-0. Le sue dichiarazioni nel corso del post partita in onda su Inter TV.

BERSAGLIO PREFERITO – Ancora un gol per Matteo Darmian in Inter-Atalanta: «Ci aspettavamo una partita complicata, i primi minuti l’hanno dimostrato. Poi abbiamo trovato le distanze, fatto una gran partita e alla fine vittoria meritata. Devo dire che l’Atalanta mi porta fortuna, perché anche l’anno scorso avevo segnato. Siamo scesi in campo col giusto atteggiamento, sapevamo che era importante e sono tre punti pesanti. Non vogliamo accontentarci, sappiamo di poter migliorare e lo facciamo giorno dopo giorno, cercando di mettere in campo quello che facciamo in allenamento. Contro una squadra uomo contro uomo sapevamo che la mobilità poteva crearci spazi: questo è stato. Come ho detto prima dobbiamo rimanere concentrati e continuare così, perché abbiamo fatto un bel percorso fino a ora ma sappiamo che i mesi che verranno saranno importanti. Lavoriamo per farci trovare pronti».