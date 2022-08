Correa: «Inzaghi? So che si fida di me, vogliamo vincere! Vi spiego il gol»

Correa interviene a DAZN al fischio finale di Inter-Spezia, partita della seconda giornata di campionato disputatasi a San Siro e terminata 3-0 per i nerazzurri (vedi report). Le sue dichiarazioni

GOL IMPORTANTE – Joaquin Correa parla così prima di Inter-Spezia: «Ci ho pensato un attimo perché mi sono trovato da solo e ho cercato di avere un attimo in più per mettermela sul destro, è stato bravo anche Dzeko e lo ringrazio. Sicuramente è un’annata importante, sono felice per questo gol, l’anno scorso ho avuto tanti infortuni e per me è importante iniziare così. Tutti sanno che do il massimo e spero di poter contribuire sempre al massimo che è molto di più di quanto ho dato l’anno scorso. Il mio rapporto con Inzaghi? Lo conosco da tanto tempo, è sempre stato molto importante. Lui sa quello che gli posso dare, io so che lui si fida di me quindi per me è troppo importante. Entrambi vogliamo continuare a vincere. Mi vogliono bene i ragazzi, siamo una squadra unita, vogliamo vincere tutti insieme ma sono tutti dei bravi ragazzi ed è importante per raggiungere gli obiettivi. Ultimamente mi capitava di fare doppiette ma per l’attaccante è importante il gol, oggi ho aiutato la squadra e voglio continuare così».