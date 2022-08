Correa: «Gol? So aiutare anche in altra maniera! E possiamo migliorare»

Proseguono le interviste nel post partita su Inter TV dopo l’esordio stagionale in casa contro lo Spezia, vinto 3-0. Nella postazione del canale è passato Correa: questa la sua analisi del match e del suo gol.



DA SUBENTRATO – Joaquin Correa parla dopo Inter-Spezia: «La partita era dura, siamo entrati con l’atteggiamento giusto e abbiamo vinto. Dobbiamo ritrovare quello che nella preparazione non è andato bene, possiamo migliorare sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Il gol subito alla prima in casa? È importantissimo per me iniziare così, poi io sono uno che ci tiene tanto al collettivo e a vincere qualsiasi cosa. Per me è importantissimo sempre il gol, ma io so aiutare la squadra in altra maniera. Penso a ritrovare la forma che ho avuto prima dell’anno scorso, così posso dare il mio 100%. Gli attaccanti? Sicuramente abbiamo diverse caratteristiche e questo è importante. Diamo al mister tante opzioni, siamo tutti uniti per vincere e pensiamo sempre alla squadra: questo è importante. I tifosi? Bellissimo, c’era tantissima gente come all’ultima di campionato. Per noi è importante avere tutti questi tifosi per raggiungere i nostri obiettivi».