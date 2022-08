Gotti: «Scontento del nostro primo tempo! Non tolgo meriti all’Inter»

Dopo la sconfitta patita questa sera in Inter-Spezia, il tecnico dei liguri Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione dei suoi giocatori. Definendosi poco contento del primo tempo.

SCONTENTO – Luca Gotti ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori in Inter-Spezia, definendosi insoddisfatto del primo tempo: «Non sono molto contento del primo tempo. Avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva, che però non siamo riusciti a fare. Tutta la catena di destra continuava a scappare invece di andare in aggressione, ci siamo schiacciati più del dovuto. Vieni in questi stadi, giochi con una squadra forte e fai male. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, poi chiaro che il gol lo puoi prendere sempre. Ma abbiamo gestito meglio sia in fase offensiva, sia in fase difensiva».

MERITI E DEMERITI – Gotti ha poi proseguito l’analisi, spiegando anche i meriti dei nerazzurri: «L’Inter è fortissima e sfrutto quello che lasci a disposizione. Non tolgo meriti a loro, ma è chiaro che se alla seconda di campionato vieni a Milano e non fai un passettino in più è diverso. Ci sta perdere punti in questi campi, ma noi abbiamo un percorso di 38 partite e dobbiamo fare sempre un passettino in avanti a ogni partita per migliorarci».