Conte: “Lukaku? Inutile parlare degli assenti. Zidane? Nostalgia”

Antonio Conte Inter

Conte ha parlato a Mediaset alla vigilia di Real Madrid-Inter. Il tecnico spera in una reazione anche senza Lukaku.

VINCERE A PRESCINDERE! – Antonio Conte presenta Real Madrid-Inter a Mediaset: «Come una finale per il Real Madrid? Loro sono anche abituati a giocare le finali di Champions League, visto quello che hanno fattio negli ultimi anni e nella storia del Real Madrid. È una partita sicuramente importante, ci siamo preparati anche noi nel migliore dei modi. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che ha una tradizione nella storia di questo trofeo: cercheremo di dare il massimo. L’assenza di Romelu Lukaku? Inutile parlare degli assenti. Cerchiamo di concentrarci sui presenti, su chi c’è, e di fare il meglio con i presenti. È un momento complicato, penso che bisogna essere preparati ad affrontare qualsiasi tipo di situazioni. Sicuramente, dopo la sosta per le nazionali, abbiamo avuto un po’ di contrattempi però è inutile starci a girare intorno o a pensare cosa poteva essere o meno. Penso che stiamo affrontando tutte le situazioni nel migliore dei modi, con la testa alta, cercando come sempre di fare del nostro meglio e cercando di tirare fuori il meglio da tutti calciatori, che in un momento sicuramente molto difficile stanno comunque dando tanto».

RIVALE CONOSCIUTO – Conte poi si sofferma su Zinédine Zidane, di cui è stato compagno di squadra dal 1996 al 2001: «Sicuramente bellissimi ricordi. Tanta nostalgia, perché stiamo parlando di tanti anni fa: un piacere avere Zizou in squadra, calciatore fantastico e un talento allo stato puro. Ma, al di là del talento, mi ricordo di Zizou con grande piacere proprio perché era un giocatore geniale e talentuoso, ma al tempo stesso negli allenamenti era uno dei primi a faticare. Ma, fidatevi, a quei tempi con mister Marcello Lippi si faticava veramente tanto alla Juventus».