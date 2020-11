Vidal: “Conte ha più voglia di vincere ora che alla Juventus! Domani…”

Vidal

Vidal segnala tutta la carica di Conte in vista di Real Madrid-Inter di Champions League di domani. Il centrocampista cileno, intervistato da “Sport Mediaset”, ha detto di essere contento per il suo inserimento in nerazzurro.

ALTRO CHE SCARICO! – Arturo Vidal rigetta le voci su Antonio Conte meno “attivo” del solito in questa stagione: «Chi dice che non ha più voglia di vincere non lo conosce. Ne ha più adesso che alla Juventus! Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Sì, prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra».

LA REPLICA – Vidal risponde a quanto detto da Zinédine Zidane in conferenza stampa: «Per noi che sia campionato o Champions League tutte le partite sono come una finale. Domani sarà una gara molto intensa, è sempre bello incontrare una squadra forte come il Real Madrid ma per noi tutte le sfide sono come una finale. È una bella partita, contro una squadra che ho affrontato diverse volte, dobbiamo dare il massimo. Spero di poter far esultare i tifosi dell’Inter e quelli del Barcellona. L’eliminazione ai tempi del Bayern Monaco? Ero molto arrabbiato, perché se fossimo andati avanti avremmo anche potuto vincere la Champions League, ma domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo».