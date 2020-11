Real Madrid-Inter, Perisic libera Young a sinistra? Ultimi dubbi per Conte

Ashley Young

Antonio Conte continua a sciogliere dubbi di formazione, a meno di 24 ore da Real Madrid-Inter (alle 21 di domani). Sulla fascia sinistra permane un ballottaggio, con Young in vantaggio per la maglia da titolare visto che Perisic sarà attaccante.

INCASTRI – Per l’ennesima volta in stagione, Antonio Conte dovrà comporre una formazione che tenga conto di incastri da fluidificare. In Real Madrid-Inter l’attacco degli ospiti sarà ancora sprovvisto di Romelu Lukaku. Il belga è rimasto a Milano per recuperare dal risentimento muscolare: l’attacco sarà quindi di nuovo sulle spalle di Lautaro Martinez. E, con ogni probabilità, al suo fianco sarà titolare ancora una volta Ivan Perisic. Il croato ha giocato da prima punta anche contro il Parma, trovando il primo gol stagionale. E al momento è l’alternativa che Conte ritiene più affidabile, visto il recupero solo recente di Alexis Sanchez. Resta quindi da stabilire chi giocherà sulla corsia di sinistra, e tutti gli indizi portano al nome di Ashley Young.

SORPRESA – L’inglese ha giocato lì dal 1′ contro lo Shakhtar Donetsk, al rientro dopo la guarigione dal COVID-19. E la sua prestazione è stata più che positiva, essendo lui abituato al palcoscenico della Champions League. Motivo per cui Young dovrebbe essere titolare anche domani, contro la corazzata (che qualche debolezza la ha) di Zinédine Zidane. A Conte piace sempre sorprendere, ma sembra tuttavia difficile vedere Matteo Darmian al posto di Young (come successo contro il Parma). L’italiano più probabilmente svolgerà il ruolo di jolly dalla panchina.