Carlos Augusto: «Finale Champions League o Scudetto? No dubbi»

Carlos Augusto ha parlato alla vigilia di Benfica-Inter. Il laterale brasiliano ha risposto anche ad un quesito: altra finale di Champions League o Scudetto. Le sue parole su Sky Sport.

DETERMINATO − Carlos Augusto si è espresso così alla vigilia del match contro il Benfica: «Sappiamo della storia del Benfica e dei tifosi, bella squadra in casa. Sono felice di essere parte dell’Inter, di giocare in Champions League. Se avrà possibilità di giocare vorrei fare una grande gara. Periodo bello ma veloce, importante che amici e famiglia siano vicini. Ho lavorato tanto per questo, voglio fare una grande carriera. Ogni volta che arrivi in una nuova squadra c’è difficoltà, ma se hai fiducia puoi inserirti in fretta. Il gruppo è stato incredibile con me, più felice adattarsi in questa maniera. Tra finale di Champions League e Scudetto? Cose bellissime, ma sempre meglio vincere trofei. Scelgo la seconda stella».