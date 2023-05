Calabria: «Inter, bene all’inizio con due tiri e due gol. Milan in difficoltà»

Calabria espone la propria idea sulla sfida appena persa contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni rilasciare a Prime Video dal capitano del Milan al termine della semifinale di Champions League.

APPROCCIO – Davide Calabria esprime la sua delusione dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League: «Cosa devo rimproverare alla squadra? Che come nelle altre partite abbiamo subito gol subito. L’approccio non è stato dei migliori. Analizzeremo sicuramente la partita ma mi è parso dal campo che abbiamo perso troppi inserimenti e contrasti. In una partita di questo livello, col talento che ha l’Inter, ti fanno male. Sono stati cinici. Hanno fatto bene all’inizio con due tiri e due gol e sinceramente in una competizione come questa ti cambia la vita. Che abbiamo sbagliato l’approccio è un dato di fatto. L’Inter è partita molto meglio, poi noi abbiamo reagito nel secondo tempo ma non siamo riusciti a fare gol. Loro alle prime occasioni che hanno avuto hanno fatto gol. Dobbiamo pensare anche in campionato perché c’è ancora tanto da giocare e la Champions League da guadagnarsi per l’anno prossimo. Non saremo contenti domani e non saranno giorni facili. Purtroppo nelle recenti partite abbiamo avuto difficoltà sotto porta anche quando abbiamo creato. E abbiamo avuto difficoltà anche con l’Inter, che ci ha messo in difficoltà su alcune cose. Dobbiamo capire come mai. Nonostante sappiamo che loro sono grandi giocatori non possiamo permetterci questi errori. Leao è il giocatore più importante per noi, soprattutto offensivamente. Quindi è come se togliessi il miglior giocatore dell’altra squadra, quindi di certo non è una cosa positiva. Però dobbiamo affrontare comunque, per chi ci sarà e chi no, nel migliore die modi questa partita».