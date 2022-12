Bellanova: «Siamo un’altra Inter rispetto all’inizio! Dumfries? Un campione»

Bellanova ieri ha aperto le marcature nel 6-1 dell’Inter contro lo Gzira United (vedi articolo). L’esterno arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, intervistato da Sky Sport, si mostra convinto delle potenzialità di squadra in vista della seconda parte di stagione.

RIPARTENZA BUONA – Raoul Bellanova crede nel rilancio dell’Inter: «Diciamo che non abbiamo iniziato al meglio la stagione. Purtroppo c’è stata la pausa nel momento dove abbiamo avuto più vittorie consecutive: è importante la prima partita, importantissima, perché può decidere questa stagione. Può darci quella fiducia che magari c’è mancata all’inizio, sono importanti anche queste amichevoli. Cerchiamo di lavorare e dare sempre il massimo in allenamento, per arrivare al 4 gennaio più pronti possibili. Aspetto il mio momento, lavoro sempre al 100%. Ci sono grandi campioni in questa squadra, Denzel Dumfries è un grande campione e una grandissima persona che mi dà tutti i giorni una mano e quel consiglio che mi serve».

SEGNALE DA DARE – In vista del Napoli, Bellanova vede buone sensazioni sue e di squadra: «Io mi sento pronto, come ripeto ogni volta che il mister mi chiama in causa cerco di dare il 100% a prescindere che sia amichevole o partita di campionato. C’è grandissima entusiasmo, penso che siamo un’altra squadra rispetto all’inizio del campionato: c’è più compattezza, diamo tutti l’uno per l’altro. Non ho dubbi che ricominceremo al 100% questa stagione».