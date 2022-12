Inter-Gzira United, segnali per Inzaghi da Gosens e dai giovani! Uno sottotono – CdS

Inter-Gzira United ieri si è chiusa col punteggio di 6-1 (vedi highlights). Dall’amichevole di Malta arrivano indicazioni buone per Inzaghi dai giovani e dal rilancio di Gosens: il Corriere dello Sport trova anche un giocatore sottotono.

BUON TEST – L’Inter ieri si è divertita battendo 6-1 lo Gzira United in amichevole a Malta. Un test indicativo fino a un certo punto, visto il valore dell’avversario, ma che è valso la ripartenza dopo la sosta del campionato. Fra le indicazioni migliori il Corriere dello Sport mette i giovani Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, ai quali Simone Inzaghi potrebbe dare più spazio da gennaio in avanti. Con loro Robin Gosens, non solo per il momentaneo quarto gol. Pur essendo fra i giocatori su cui si parla come cessioni ha sempre accompagnato l’azione e si è fatto spesso trovare libero e pronto. Dei titolari conferme da Alessandro Bastoni (due assist), Hakan Calhanoglu e dai subentrati Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan.

UNO IN BASSO – Se i vari Bastoni, Dimarco, Gosens e Mkhitaryan sono fra i migliori il quotidiano romano trova anche un giocatore non al meglio in Inter-Gzira United. È Edin Dzeko, che si è visto poco nel primo tempo che ha giocato. L’unico attaccante della prima squadra a disposizione di Inzaghi a Malta è rimasto ai margini del gioco, ma al momento non è un problema. Il gol subito, nonostante una sbavatura di Milan Skriniar, è considerato un incidente. Domani si replica contro il Red Bull Salisburgo (vedi calendario).

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.