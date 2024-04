Balzaretti: «Udinese carica, metterà in difficoltà l’Inter con le sue armi»

L’Inter vuole continuare la sua corsa scudetto, ma l’Udinese tenta di salvarsi. Proprio di questo parla Federico Balzaretti, Responsabile Area Tecnica bianconera, su Sky Sport 24.

ENERGIA – Federico Balzaretti introduce Udinese-Inter così: «Per questa partita c’è la giusta tensione, il giusto entusiasmo, e la giusta carica. Si gioca contro l’Inter, che è la prima della classe. Sono i futuri campioni d’Italia, coloro che hanno veramente dominato in lungo e in largo il campionato. Quindi le motivazione, l’energia e la voglia di fare bella figura davanti al nostro pubblico siano un elemento davvero bello e importante. Sono quelle partite in cui si sente già dalla mattina quell’energia, che poi bisogna portare nella maniera giusta in campo. Quelle partite in cui, quando uno vuole fare questo sport, vuole giocare».

ASSENZE – Federico Balzaretti continua, sottolineando le indisponibilità dell’Udinese per il match contro l’Inter: «L’assenza di Lorenzo Lucca è importante, Brenner ha avuto un problema familiare e quindi non è a disposizione ma è già tornato a Udinese. Davis purtroppo ai box per cui in attacco siamo un pochettino corti ma non ci si piange addosso e cercheremo di mettere in difficoltà l’Inter con le nostre armi. La classifica? Bisogna guardarla sempre. Sappiamo che da qua alla fine avremo partite molto importanti ma dobbiamo guardare principalmente a noi stessi. Sapendo che abbiamo partite importante e difficili con squadre forti, abbiamo anche scontri diretti. Abbiamo tutte le caratteristiche per poterci salvare ma sarà battaglia. In un mondo che va verso le proprietà straniere, multi-proprietà, avere una famiglia come quella dei Pozzo credo sia una cosa che deve inorgoglire, non solo Udine ma tutta Italia. L’attenzione che hanno nei confronti di giocatori e tifosi è straordinaria e meritano il massimo da parte nostra». Balzaretti conclude con un focus sulla parte bassa della classifica e sulla proprietà.