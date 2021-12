Ausilio: «All’Inter stipendi pagati. Mercato? Non gennaio ma opportunità»

Nuovo spezzone della lunga intervista che Ausilio ha rilasciato a Marchetti per 23 su Sky Sport 24. Il direttore sportivo dell’Inter si è soffermato su altri temi, dopo aver parlato di Inzaghi e Lukaku (vedi articolo).

ZERO PROBLEMI – L’analisi del mercato per Piero Ausilio: «Dal punto di vista economico noi e penso quasi tutte le società normali, poi ce n’è qualcuna non normale, vogliono fare della stabilità del progetto anche dal punto di vista economico una certezza. Dobbiamo durare nel tempo, ma serve stabilità economica. Il sostegno è sempre arrivato, qua gli stipendi vengono pagati in maniera regolare e puntuale. La squadra deve solo pensare a lavorare, noi come management siamo in contatto con la proprietà. Non dobbiamo solo pensare di comprare i giocatori, dobbiamo cercare di compensare le cose e mantenere la qualità alta. Magari facendo qualche sacrificio, ma trovando l’investimento giusto. Le cose vanno fatte bilanciate, ma non sarà mai un’Inter ridimensionata».

LA COPPA – Ausilio va sull’ottavo di Champions League col Liverpool: «Partiamo sfavoriti? Parlando in generale di sistema, fra Premier League e Serie A, oggi ci sono troppe differenze coi ricavi. Si vede quando vai in competizione con queste squadre: si fa fatica a competere a volte anche con West Ham, Arsenal o Leicester City, non solo Chelsea, Manchester City o Liverpool. Ci dobbiamo mettere tante altre cose: buoni allenatori, buone idee, uno scouting più rapido. Poi un po’ più di fantasia e un’altra cosa in cui in Italia siamo stati bravi: recuperare giocatori dalla Premier League, che lì non sembravano essere più perfettamente adatti. Dobbiamo crescere il nostro sistema e come far incrementare i ricavi, essere magari meno litigiosi e avere un sistema di gruppo e di lega, non tanto individuale».

NIENTE MERCATO – Ausilio rimanda il discorso su acquisti a gennaio: «Io penso che la squadra, così com’è, sia forte e competitiva. Pensare a qualche cosa sul mercato in entrata posso solo farlo nel momento in cui arriva qualche giocatore che sta avendo meno spazio e ci chiede di andare via a trovare qualche opportunità. A oggi nessuno ce l’ha detto e siamo completi. André Onana? Rientra in quei giocatori che leggo continuamente. Ci sono alcuni giocatori in scadenza di contratto anche qui all’Inter, noi guardiamo a tutto comprese alle opportunità. Per gennaio o giugno? Il mercato di gennaio non è un mercato in cui a questo momento stiamo pensando».

I NOMI – Ausilio risponde a una domanda su Julian Alvarez, Marcus Thuram e Darwin Nunez: «L’unica cosa che posso confermare è Thuram, anche perché l’ha confermato Mino Raiola. Sugli altri non c’è stato niente. Ci sarà? Al momento no, stiamo bene così. Romelu Lukaku tornerebbe all’Inter? In prestito sì (ride, ndr)».