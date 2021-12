Ausilio: «Rinnovi? Dimarco e Brozovic parliamo, poi Perisic. De Vrij perché?»

Terza e ultima parte della lunga intervista che Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato a Luca Marchetti per Sky Sport 24. In questo spezzone si sofferma sui rinnovi dei giocatori. Qui la parte precedente.

VICENDA MERCATO – Piero Ausilio parla nel dettaglio di una questione segnalata di recente: «Le plusvalenze sono una risorsa. Quando penso a quello che abbiamo fatto con Mauro Icardi, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi lo testimonio. Gli scambi esistono e saranno sempre fatti: moltissime volte, quando si va a vendere un calciatore, la squadra che sta comprando per abbassare il prezzo o avere un vantaggio da un esborso chiede di mettere un calciatore che può servire alla società. Questo non è un problema, ma parliamo di plusvalenze che fanno bene. Le cose vanno sempre migliorate: quando parli di plusvalenza fatta nel momento in cui vai a definire un’operazione è già un sistema che funziona, che è stato approvato e che tutti stiamo rispettando».

GRATIS – Ausilio sposta l’obiettivo: «Il parametro zero è un’opportunità, se la vai a cogliere, ma ci devi convivere. Noi lo stiamo facendo coi nostri calciatori, poi i tempi sono diversi perché tutti hanno una situazione diversa. C’è chi arriva in scadenza a un’età, che vuole fare un’esperienza fuori o che, semplicemente, si sta negoziando. Adesso ci sono tanti parametri zero: a volte le esigenze sono troppo alte. Si va un po’ più cauti per trovare l’idea giusta. A oggi abbiamo chiuso i rinnovi di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, non a scadenza immediata ma asset di valore e a cui era giusto riconoscere un premio al lavoro e alla crescita di questi anni. Stiamo discutendo con Federico Dimarco e Marcelo Brozovic. Presto lo faremo con Ivan Perisic e Samir Handanovic, poi con qualche altro ancora».

IL DETTAGLIO – Ausilio entra nel merito del rinnovo di Dimarco: «Con lui fatta? Ancora no ma direi che manca poco, la volontà da entrambe le parti è manifestata in modo chiaro. Stiamo discutendo, come tutte le cose si discutono serenamente. Dare una percentuale su Brozovic, Perisic e Stefan de Vrij? Intanto non capisco perché si parli di de Vrij che ha ancora un contratto di un anno e mezzo, lui come altri. Brozovic, Perisic e Handanovic, anche Matias Vecino, hanno delle scadenze diverse, quindi magari ci sarà un po’ più di fretta per queste situazioni, per capire se sarà possibile chiudere».