Acerbi: «Modric? Scarso solo alla play! Asllani con grandi potenzialità»

Francesco Acerbi esprime il proprio giudizio su tre calciatori che potrebbe presto sfidare con la Nazionale. Di seguito un breve estratto dell’intervista rilasciata dal difensore dell’Inter a Che Fatica La Vita Da Bomber.

GIUDIZI – Con la simpatia che lo contraddistingue, Francesco Acerbi dice la sua su una serie di calciatori, dell’Inter o accostati al club nerazzurro. Di seguito un breve estratto dell’intervista, che sarà pubblicata integralmente prossimamente. Così Acerbi: «Dovrò marcare Alvaro Morata? Innanzitutto speriamo di arrivarci, parlo con scaramanzia. È un giocatore forte, sta facendo bene. Ha viaggiato in squadre forti, forse in una delle più forti d’Europa. Morata è un grande generoso, fa anche gol, lavora per la squadra ed è un giocatore forte. Luka Modric della Croazia? Scarso, alla playstation forse! È un grandissimo giocatore ma niente da dire, è un fenomeno a trentotto anni. Sta ancora meglio di tanti altri e fa ancora la differenza quando gioca. Anche con la Croazia nell’ultima partita ha mentalità, forza. Se stai a quei livelli a trentotto anni devi essere top in tutto. Mi fa piacere incontrare anche Marcelo Brozovic della Croazia. Kristjan Asllani? È fastidioso lì in mezzo! Lui è un ottimo giocatore, deve migliorare il senso, che lui lo sa benissimo. Lui deve crescere e fare la sua carriera perché ha potenzialità importanti. Dipende da lui. Mi fa piacere incontrare gente con cui si gioca tutto l’anno e incontrarli in una sfida che lì è molto importante. Poi magari non lo saluto neanche. No dai, scherzo (ride, ndr)».