Inter-Viktoria Plzen, due dubbi per Inzaghi. I ballottaggi in casa nerazzurra

Ancora un paio di dubbi per Simone Inzaghi che tra poche ore renderà nota la formazione che scenderà in campo per Inter-Viktoria Plzen.

BALLOTTAGGI – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero in corso due ballottaggi in casa Inter per il match contro il Viktoria Plzen in Champions League. Uno sarebbe fra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, l’altro fra Federico Dimarco e Robin Gosens. In attacco accanto a Lautaro Martinez dovrebbe andare Edin Dzeko. Infatti Romelu Lukaku dovrebbe partire dalla panchina.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com