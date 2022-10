Lukaku, inizia ora la sua stagione: con il Viktoria Plzen inizierà a carburare

Romelu Lukaku, finalmente. Il 90 nerazzurro sarà in panchina questa sera, dopo un periodo di assenza importante. Il belga potrebbe scendere in campo per disputare qualche minuto e ricominciare a carburare in vista dei prossimi impegni, con l’Inter e non solo

SI (RI)COMINICIA – Oggi giornata importante per l‘Inter. Come detto ieri, sono due le missioni di Simone Inzaghi per il match di questa sera. Una di queste riguarda il reintegro in squadra di Romelu Lukaku, fiore all’occhiello della campagna acquisti nerazzurra. Il numero 90 è ai box da fine agosto, ma stasera sarà di nuovo a disposizione del tecnico nerazzurro. Per Lukaku si tratta di una tappa importante. Non era mai stato lontano dal campo per così tanto tempo. Infatti, sebbene stesse bene da settimane e si pensava potesse rientrare un po’ prima, i medici hanno preferito aspettare il pieno recupero fisico prima di dare l’ok. Adesso, tocca a Big Rom riprendersi la sua Inter. L’attaccante di Anversa potrebbe giocare qualche minuto anche stasera, in base anche all’andamento del match. Sarebbe importante che il belga possa mettere minuti già contro il Viktoria Plzen, per poi avere più chance di partire dal 1′ sabato contro la Sampdoria. Per Lukaku inizia oggi la stagione. Il tempo da recuperare è tanto, e di tempo per recuperare, però, non ne ha molto. Tra poco infatti, il 90 partirà per il Qatar per difendere i colori del suo Belgio. L’obiettivo è quindi riprendersi prima l’Inter per poi arrivare al top della forma alla rassegna iridata. Bentornato nuovamente Romelu: da oggi comincia la stagione del belga.