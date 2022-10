Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi rispolvera l’idea iniziale sugli esterni

Inter-Viktoria Plzen (stasera alle 18.45) è una partita decisiva per il cammino in Champions League. E Inzaghi intende affrontarla con la miglior formazione possibile.

COPPIA DI RITORNO – Inter-Viktoria Plzen di stasera è una gara decisiva, com’è noto. Una vittoria regalerebbe ai nerazzurri il superamento del girone di Champions League. La qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. E tutti, Simone Inzaghi in primis, mirano a chiudere la pratica il più rapidamente possibile. Per questo il tecnico punterà a schierare la formazione migliore, senza troppi ragionamenti di convenienza. E la migliore Inter possibile prevede due nomi sugli esterni: Denzel Dumfries a destra, e Robin Gosens a sinistra. Per certi versi, una coppia inedita.

Inter-Viktoria Plzen, torna la coppia da Champions League

LEGAME FLEBILE – Nei piani originari, Dumfries e Gosens sarebbero dovuti essere i due esterni titolari dell’Inter 2022/23. Poi la condizione fisica e le strategie di Inzaghi hanno fatto la differenza. Basti pensare che, finora, l’olandese e il tedesco sono partiti dal 1′ in due sole occasioni. Ossia nelle gare di andata contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Una coppia da Champions League, possiamo dire. Che dovrebbe tornare titolare proprio stasera. Per unire gli obiettivi di squadra alle ambizioni personali. (Ri)trovando fiducia e stimoli per confermare il cambio di passo di tutta l’Inter.