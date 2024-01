Inter-Verona, prima del 2024 e mese decisivo per le sorti stagionali

Con Inter-Verona inizia il 2024. Alle 12.30 al Meazza la prima partita del nuovo anno solare, nonché l’ultima del girone d’andata di Serie A. Fondamentale per indirizzare la seconda parte di campionato.

CORSA DA FARE – Inter-Verona apre il 2024 ma soprattutto un gennaio di fuoco. È il mese che fa da avvicinamento al big match con la Juventus del 4 febbraio, con in mezzo la Supercoppa Italiana. E proprio quest’ultimo trofeo rischia di essere una “rogna” lato Serie A, perché il rinvio della partita con l’Atalanta rischia di far arrivare i bianconeri davanti allo scontro diretto (se dovessero vincere tutte le loro gare, a prescindere dai risultati dell’Inter). Un’eventualità che la squadra di Simone Inzaghi non può evitare con le sue forze, ma che può gestire con una sola strada: vincere. A cominciare dal Verona, in difficoltà societaria ma intenzionato a lottare per la salvezza anche con tanti giocatori in partenza.

DI RIENTRO – Per Inter-Verona Inzaghi ritrova due pedine determinanti: Federico Dimarco e capitan Lautaro Martinez. Da capire soprattutto se il Toro, che ha deciso l’ultima fra le due squadre al Meazza, sarà subito lanciato titolare. Altrimenti tocca per la terza di fila a Marko Arnautovic, dopo il gol nel pareggio col Genoa. Non c’è ancora Tajon Buchanan, atteso oggi al Meazza ma che sarà a disposizione contro il Monza fra sette giorni. Questo fa sì che sulla fascia destra il posto se lo giochino Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Nel Verona Marco Baroni ha convocato per l’ultima volta Filippo Terracciano, che dall’inizio della prossima settimana resterà a Milano ma per giocare nel Milan. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Verona: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.