Inter-Udinese, probabili formazioni 15ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Udinese in Serie A nell’anticipo serale del sabato e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la seconda settimana consecutiva con l’obiettivo di recuperare la vetta, che al momento rivede la Juventus a una lunghezza dopo la vittoria di misura sul Napoli. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 15ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Emergenza perlopiù difensiva e ostacolo Cioffi per Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé, 44 Stabile, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Dumfries, 6 de Vrij, 28 Pavard.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 47 Kamate, 48 Guercio, 49 M. Sarr.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi recupera Bastoni a tal punto che valuta di schierarlo subito titolare, ribaltando le previsioni su Carlos Augusto terzo sinistro in difesa. Bisseck completerà la linea arretrata da braccetto destro con Darmian schierato a centrocampo da quinto e Cuadrado inizialmente in panchina. Frattesi scalpita ma parte dietro nelle gerarchie in mezzo.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Udinese

UDINESE (3-5-1-1): 1 Silvestri; 13 Joao Ferreira, 27 Kabasele, 18 N. Perez; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra ©; 17 Lucca.

A disposizione: 40 Okoye, 93 Padelli; 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 7 Success, 12 H. Kamara, 15 M. Aké, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 21 E. Camara, 26 Thauvin, 31 Kristensen, 80 Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi

Diffidato: Joao Ferreira.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 9 Davis, 10 Deulofeu, 20 Vivaldo Semedo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 29 Bijol.

Altri giocatori: 70 Mosca, 72 Malusa; 8 Quina, 25 Ballarini, 34 S. Diawara, 71 Zunec, 77 Asante, 79 Pejicic, 83 Nwachukwu.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelta praticamente obbligate in difesa e certe a centrocampo, Cioffi ragiona solo sull’attacco. In dubbio Success, che al più verrà portato in panchina, così Lucca è pronto a giocare dal 1′ supportato da Pereyra. Verso la panchina Thauvin.