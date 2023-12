Calhanoglu ‘tuttofare’ all’Inter, ha attirato l’attenzione di due top club! Inzaghi se lo tiene stretto – CdS

Cervello dell’Inter, Hakan Calhanoglu nel nuovo ruolo davanti la difesa è diventato un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi, oltre che – secondo molti – uno dei migliori in Europa. Inevitabilmente, come riportato questa mattina tra le colonne di Tuttosport, il centrocampista turco ha attirato su di sé anche l’attenzione di due top club in Premier League.

TRA I PIÙ FORTI – Hakan Calhanoglu oggi è il cervello dell’Inter, soprattutto da quando interpreta il nuovo ruolo davanti la difesa su intuizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista è cresciuto sotto tutti i punti di vista, non solo difensivamente parlando, ma anche dal punto di vista realizzativo. La migliore annata di Calhanoglu, a livello di marcature, risale al 2013-14, quando l’allora trequartista dell’Amburgo mise a referto 11 centri in Bundesliga. In Serie A il calciatore, che il prossimo febbraio compirà 30 anni, ha toccato la vetta realizzativa con il Milan, nel 2019-20, con 9 gol. Oggi è già a quota 6 gol realizzati in 14 presenze, e il ruolo rispetto le due precedenti esperienze è completamente diverso, più “conservativo”.

DUE TOP CLUB – Dopo due anni e mezzo dal suo arrivo all’Inter, Calhanoglu oggi è anche l’idolo dei tifosi dell’Inter, e non solo per il suo passato al Milan. Ma attenzione però, perché mentre Simone Inzaghi se lo coccola con fierezza, c’è chi lo osserva con attenzione. In particolare due top club provenienti dalla Premier League, cioè Chelsea e Liverpool. In estate il club di Viale della Liberazione non ha nemmeno voluto ascoltare le eventuali proposte arabe per il suo calciatore, blindato da un ricco contratto sino al 2027

Fonte: Tuttosport – Simone Togna