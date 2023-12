Carlos Augusto: «Inter, che onore! Ispirato da Roberto Carlos»

Carlos Augusto sa bene quello che vuole, lo sa da quando ha iniziato a giocare a calcio. Come raccontato in un’intervista al Matchday Programme di oggi, l’esterno brasiliano cerca sempre nuovi obiettivi da raggiungere.

COSA PIÙ IMPORTANTE – Carlos Augusto spiega l’amore per il calcio, con alla base di tutto il duro lavoro: «Appena ho iniziato a giocare ho chiesto a mio papà di iscrivermi in una scuola calcio, poi a 15 anni ho capito che sarei potuto diventare un calciatore professionista. Sono stato umile, ho sempre lavorato tanto e non ho mai mollato e questo mi ha portato fino a qui. Per me l’amore per il calcio è la cosa più importante, mi piace giocare, allenarmi, poi quando si arriva allo stadio e si vedono tutti i tifosi che incitano la squadra, solo questo ti dà una carica incredibile».

PRIMI PASSI – Carlos Augusto parla degli inizi della sua carriera: «Sono diversi i momenti che hanno segnato il mio percorso, la consapevolezza acquisita a 15 anni, poi la finale vinta con la Primavera in Brasile, ricordo che c’erano 45.000 tifosi, abbiamo vinto ed è stato importante. Il primo gol con la Prima Squadra è un altro momento che non dimenticherò, è stato nel match contro la Chapecoense, ricordo che non riuscivo neanche a parlare dopo perché ero troppo felice e sono andato a festeggiare con la mia famiglia».

CORONAMENTO DI UN SOGNO – Per Carlos Augusto, indossare i colori nerazzurri è motivo di grande orgoglio. Dice di ispirarsi a un ex giocatore, anche lui brasiliano: «L’Inter è una squadra importantissima, è un onore indossare questa maglia. Da qui sono passati grandi Campioni, Ronaldo è stato devastante, è quello che mi ha ispirato e poi c’è stato Roberto Carlos che nel mio ruolo è stato incredibile. Fuori dal calcio Michael Jordan è un punto di riferimento, è stato impressionante come professionista e come persona, ho letto molto su di lui. Non si è mai arreso e anche quando era il migliore del mondo ha sempre voluto migliorarsi. Cos’è importante per me? La famiglia e la squadra che sono concetti molto simili, conta essere uniti e aiutarsi, soprattutto nei momenti difficili».

Fonte: Matchday Programme