Inter-Udinese, idea Frattesi si affievolisce! Tutti i dubbi di Inzaghi – Sky

Inter-Udinese si giocherà a San Siro sabato 9 dicembre alle 20.45. Inzaghi recupera Bastoni, che quasi sicuramente sarà della sfida. Dalle sue condizioni, sottolinea Paventi su Sky Sport, dipendono alcune scelte di formazione

PROBLEMATICHE – Inter-Udinese si porta dietro molti dubbi di formazione per Simone Inzaghi che deve fare i conti con diverse assenze in difesa. Alessandro Bastoni ci sarà, sottolinea Andrea Pavanti su Sky Sport, ma è difficile possa giocare dal 1′: «Bastoni ha recuperato e ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo, domani intensificherà il lavoro ma è difficile pensare di vederlo dal 1′. Ecco perché il mosaico della catena di destra potrebbe subire dei cambiamenti con Carlos Augusto che andrebbe a giocare sulla sinistra, di fatto togliendo un’alternativa in fascia a Inzaghi. A quel punto potrebbe toccare a Cuadrado sulla fascia destra, ma è chiaro che ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, per cui bisogna valutare. Frattesi è un’idea un po’ forzata per quel tipo di ruolo. Non dovesse toccare al colombiano dal 1′, allora chance per Bisseck dietro mentre Darmian giocherebbe più alto. Il tutto è comunque legato alla scelta su Bastoni perché dovesse farcela lui, sulla corsia destra si rivedrebbe Carlos Augusto. Quello di domani pomeriggio sarà un allenamento importante».