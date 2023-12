Lazio, prima Verona e poi Inter: recupera Luis Alberto! Ok altri due – Sky

La Lazio, reduce dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia, sabato tornerà in campo sfidando il Verona in trasferta nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Sarri può sorridere dopo l’allenamento odierno: Luis Alberto torna a disposizione e dunque ci sarà anche domenica 17 dicembre contro l’Inter. Inoltre, recuperano anche altri due biancocelesti: di seguito le ultime di Sky Sport

RECUPERO IMPORTANTE – La Lazio sabato alle 15 affronterà il Verona al Bentegodi nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A mentre domenica 17 dicembre ospiterà l’Inter di Inzaghi. Dopo la sfida di Coppa Italia con il Genoa, Sarri è costretto a rinunciare a Isaksen. La seduta di allenamento odierna ha però restituito un sorriso al tecnico toscano: Luis Alberto ha recuperato e con il Verona potrebbe scendere in campo dal 1′. Recuperano anche Casale e Zaccagni, ma difficilmente saranno titolari. Oltre a Isaksen, out quasi sicuramente Patric per un’infiammazione al polpaccio e Vecino.