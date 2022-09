Inter-Torino, probabili formazioni: le ultime su ballottaggi e scelte di Inzaghi

Inter-Torino è in programma oggi a partire dalle ore 18:00 (vedi informazioni). Partita valida per la 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Per quanto riguarda le probabili formazioni, scopriamo le ultime sulle scelte di Inzaghi, che come sempre deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi per definire l’undici iniziale di Inter-Torino in Serie A

INDISPONIBILI: Brazao; 90 Lukaku e Dalbert (infortunati).

CONVOCATI: Lista non diramata.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

Inter-Torino, probabili formazioni: le ultime novità

A DISPOSIZIONE: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 37 Skriniar, 45 Valentin Carboni.

BALLOTTAGGI: Inzaghi riproporrà Handanovic in porta, de Vrij in difesa e Barella a centrocampo. Possibile riposo per Skriniar e Dumfries, rimpiazzati dagli ex granata D’Ambrosio e Darmian. Da non escludere la conferma di Mkhitaryan dal 1′ sebbene Calhanoglu sia in vantaggio. Più difficile rivedere Gosens titolare: a sinistra c’è Dimarco.

AVVERSARIO: Vedi le probabili formazioni riferite al Torino di Matteo Paro (vice di Ivan Juric, ndr).

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Torino in Serie A. La diretta testuale della partita inizierà poco dopo le ore 17:30 ma il pre-partita è in programma già dalle 16:00.