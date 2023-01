Inter, si avvicina la Supercoppa Italiana: il programma della vigilia

Si avvicina sempre di più la Supercoppa Italiana per l’Inter, che andrà in scena mercoledì alle ore 20 a Riad, in Arabia Saudita. Il club nerazzurro ha presentato il club della vigilia, specificando gli orari (anche italiani) delle varie attività della vigilia

VIGILIA DI SUPERCOPPA – L’Inter dopo l’allenamento di oggi partirà alla volta di Riad, in Arabia Saudita, dove mercoledì avrà luogo la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il club nerazzurro ha presentato il programma della vigilia, ovvero martedì 17 gennaio, con gli orari nelle quali sono previste le varie attività. Alle 8.30 italiane ci sarà la conferenza stampa del club rossonero, mentre quella di Simone Inzaghi è in programma un’ora dopo, alle 9.30 italiane. Un’ora di differenza anche nei due allenamenti previsti: il Milan sarà in campo alle 13.30, mentre l’Inter alle 14.30 italiane al Prince Faisal Stadium.