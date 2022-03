L’Inter sfida i granata, record tifosi al Grande Torino: Settore ospiti esaurito – TS

Torino-Inter, atteso il pubblico delle grandi occasioni: domenica sera secondo TuttoSport verrà stabilito un nuovo record stagionale allo stadio Olimpico Grande Torino. Venduti oltre 12mila biglietti, ma la cifra tende a salire.

NUMERI RECORD – Torino-Inter è l’attesissimo match in programma domenica sera alle 20:45. Un Grande Torino pieno come non mai in questa stagione contro i Campioni d’Italia: a ieri sera, erano già stati venduti 12mila biglietti: un dato decisamente superiore alla media, se lo confrontiamo con quanto era emerso in precedenza in questo campionato. In occasione del derby di andata giocato ad ottobre, per esempio, gli spettatori furono complessivamente 12.073. Adesso, con la possibilità di riempire gli spalti sino al 75% della capienza complessiva e con la pandemia che ha attenuato i suoi morsi, la situazione è chiaramente cambiata e contro l’Inter si corre verso i 15mila spettatori totali. Il settore ospiti, per esempio, è già tutto esaurito: ridotto a sua volte al 75% per un totale di 1200 biglietti venduti, i tifosi nerazzurri hanno già dato l’assalto. Senza contare, invece, i tifosi nerazzurri che vivono in Piemonte e che quindi possono acquistare i biglietti liberamente anche negli altri settori.

Fonte: TuttoSport – Marco Bonetto