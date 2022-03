Torino-Inter, Inzaghi cambia le fasce? Darmian favorito su Dumfries – TS

Torino-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. Fra i protagonisti in campo dal 1′ potrebbe esserci Matteo Darmian, favorito su Dumfries

CAMBI – Torino-Inter rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri di Inzaghi. In vista della sfida del “Grande Torino”, in programma domenica alle 20:45, potrebbe effettuare qualche cambiamento rispetto all’11 tipo, anche in considerazione dei molteplici impegni ravvicinati affrontati dai nerazzurri. Il tecnico, quindi, potrebbe rivoluzionare le corsie esterne: Darmian, infatti, secondo quanto riferisce Tuttosport, è in vantaggio rispetto a Dumfries per una maglia da titolare. L’olandese, scrive il quotidiano, potrebbe essere utilizzato come arma a gara in corso. A sinistra il favorito è Perisic, con Gosens però pronto a subentrare.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino