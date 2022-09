Inter-Roma, Mourinho (assente) ne recupera uno in vista della sfida

Nonostante la pausa per le Nazionali, si pensa già quello che sarà Inter-Roma. La sfida è in programma per il primo ottobre, a San Siro. José Mourinho, assente dopo il cartellino rosso preso contro l’Atalanta, recupera uno dei suoi giocatori. A riportarlo Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport.

RECUPERO – In mezzo alla sosta per le Nazionali, prosegue la preparazione verso Inter-Roma. Sia in casa nerazzurra, che in quella giallorossa. Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, José Mourinho – che non sarà in panchina a causa del cartellino rosso preso durante la sfida persa 0-1 contro l’Atalanta – recupera un giocatore. Si tratta di Stefan El Shaarawy, assente nelle ultime uscite a causa di un infortunio. L’attaccante si è allenato oggi e la prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro.