Calhanoglu, recupero importante per Inter-Roma: centrocampo da rivoluzionare

Prosegue il recupero di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per la sfida contro l’Udinese. Vista anche la squalifica di Marcelo Brozovic, il suo recupero diventa fondamentale in vista di Inter-Roma. Con un centrocampo, altrimenti, da rivoluzionare.

CORSA CONTRO IL TEMPO – 1 ottobre 2022. L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a un altro difficile compito. Contro la Roma, a San Siro, con una dose di pressioni non indifferente dopo l’inizio di stagione con già quattro sconfitte all’attivo (compresa quella di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco). Le premesse non sono buonissime. La squalifica di Marcelo Brozovic chiama infatti già a delle scelte importanti a centrocampo, con il probabile ingresso dal primo minuto del suo vice Kristjan Asllani. Un debutto sicuramente pesante per lui con la maglia dell’Inter dal primo minuto, complice anche il peso delle pressioni di un San Siro pieno. Ed esigente. Il tutto potrebbe ulteriormente complicarsi con la possibile assenza di Hakan Calhanoglu. Ecco perché in queste due settimane di pausa del campionato inizia una vera e propria corsa contro il tempo.

Calhanoglu, ecco perché è necessario il recupero in vista di Inter-Roma

RECUPERO FONDAMENTALE – Ritrovare Hakan Calhanoglu sarebbe fondamentale per Simone Inzaghi. Non solo, chiaramente, per Inter-Roma, ma anche per la sfida contro il Barcellona che tanto dirà delle possibilità dell’Inter di sognare una qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League che avrebbe il sapore di una vera e propria impresa. Calhanoglu è già tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo l’infortunio muscolare subito prima della sfida contro l’Udinese, nella speranza che i tempi di recupero siano leggermente inferiori a quelli di Romelu Lukaku. Altrimenti sarebbe necessario rivoluzionare del tutto il centrocampo, con le alternative Henrikh Mkhitaryan e Roberto Gagliardini pronte a scendere in campo in caso di necessità. Nella speranza di una prestazione migliore rispetto a quelle messe in mostra contro Lazio (il secondo) e Udinese (il primo).