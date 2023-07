Inter-Pergolettese, oggi nuovo test amichevole: le informazioni

Inter-Pergolettese è la seconda uscita del precampionato della squadra di Inzaghi. Alle 18 si gioca ad Appiano Gentile, ma rispetto all’allenamento congiunto col Lugano sarà anche visibile in diretta.

IN CAMPO – Inter-Pergolettese completa la prima parte del ritiro precampionato. La squadra di Simone Inzaghi giocherà oggi alle 18 ad Appiano Gentile, in attesa della partenza per la tournée in Giappone dove disputerà le amichevoli contro l’Al-Nassr di Marcelo Brozovic e il PSG di Milan Skriniar. Questo pomeriggio alla Pinetina sarà un test ancora morbido, anche più di quello di martedì col Lugano vinto 3-0, sfidando la Pergolettese che ha chiuso all’undicesimo posto nello scorso Girone A di Serie C uscendo poi al primo turno dei play-off contro il Padova. Una sgambata utile per l’Inter per mettere minuti nelle gambe, a ventinove giorni dall’esordio ufficiale in Serie A nell’anticipo della prima giornata contro il Monza degli ex Franco Carboni, Valentin Carboni e Roberto Gagliardini.

LE NOVITÀ – In Inter-Pergolettese Inzaghi potrebbe dare spazio ai nazionali aggregati da lunedì, come per esempio i nuovi Davide Frattesi e Marcus Thuram, con quest’ultimo che ha ereditato la maglia numero 9 da Edin Dzeko. E ci sarà ancora Lautaro Martinez capitano, scelta ancora non ufficiale della società ma ormai stabilita vedendo le gerarchie contro il Lugano. Poi spazio ai vari giovani aggregati al ritiro e ad alcuni elementi che probabilmente non faranno parte della rosa durante la stagione, vedi Stefano Sensi comunque andato in gol in maniera pregevole su punizione tre giorni fa. E sempre senza portiere titolare, con Raffaele Di Gennaro più altri destinati a partire a breve. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Inter-Pergolettese: collegamenti in diretta, interviste e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).