Inter-Parma, gli spettatori al Meazza: numeri clamorosi per gli ottavi di Coppa Italia!

Si è conclusa ai tempi supplementari Inter-Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023 (vedi articolo): la società ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti. Ottimi numeri.



SPETTATORI SAN SIRO – Ben 40.032 gli spettatori presenti allo Stadio Giuseppe Meazza per Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia. Questo il dato ufficiale sulla vittoria per 2-1 ai tempi supplementari, l’esordio nella competizione. Numeri decisamente ottimi (complici anche i prezzi popolari), quasi una rarità in questa fase del torneo dove spesso si sono registrate cifre anche al di sotto della quota diecimila. Nonostante tutto, è di molto la partita casalinga dell’Inter col minor numero di persone allo stadio in stagione.